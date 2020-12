Ha preso servizio nei giorni scorsi presso il Comune di San Felice sul Panaro, l’ingegner Giovanni Malaguti, sanfeliciano 44 enne. Malaguti, che è andato a rinforzare il Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio, viene dal settore privato, dove si è occupato di importanti interventi, tra cui la riqualificazione a Milano dell’area ex Nestlè, dove sono stati realizzati nuovi uffici e show room per la Giorgio Armani spa. Giovanni Malaguti è stato scelto al termine di una selezione pubblica, che ha visto la partecipazione di candidati di alto livello. L’Amministrazione comunale si complimenta con l’ingegner Malaguti per il nuovo incarico e gli rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.



