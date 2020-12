È arrivato sul filo di lana, ma il provvedimento sta comunque tagliando il traguardo: la Camera dei Deputati ha accolto nella Legge di Bilancio l’emendamento che proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con le banche ed altri intermediari finanziari per i residenti, privati ed imprese, nei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dall’alluvione del 2014. Ora si attende il passaggio al Senato che approverà definitivamente il provvedimento.

Un risultato per il quale CNA ha lungamente lavorato. “Per questo – sottolinea Paolo Vincenzi, presidente della CNA dell’Area Nord – siamo particolarmente sollevati, anche se siamo ben consapevoli che questo provvedimento non sana tutte le difficoltà che le imprese stanno attraversando in questi momenti. Ma si tratta pur sempre di un tassello positivo, che contribuisce a dare ossigeno alle attività produttive, anche perché, assieme a questa è arrivata un’altra proroga, quella che riguarda dell’Imu per gli immobili inagibili colpiti dalle stesse calamità”.