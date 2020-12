Martedì 29 dicembre, a Montebello, lo Scandiano torna in pista nel recupero della 5° giornata di Campionato, rinviato causa Covid.

Lo Scandiano ha dovuto saltare la partita di recupero della 4° giornata contro il Grosseto, fissata per il 22/12, per una serie di accertamenti covid, riferiti alle giovanili/serie B, controllo che fortunatamente ha dato esito negativo e così tutti i giocatori sono a disposizione di Mister Barbieri.

La squadra, ha comunque saltato solo la partita col Grosseto ed un allenamento, per cui ha immediatamente potuto tornare ad allenarsi.

Lo Scandiano viene da un periodo positivo, fatta eccezione dell’incontro col Bassano, e speriamo che in questo periodo abbia potuto recuperare le energie del “doppio turno settimanale” e quindi presentarsi al meglio della condizione.

Il Montebello è squadra certamente ostica, collocata a metà classifica, che vanta tra i suoi ranghi un ex di tutta eccezione: il bomber Massimo Tataranni che ha già all’attivo 10 reti in questa stagione, oltre a Paiva, anche lui già a 10 reti in questo campionato.

Ci vorrà tutto l’impegno dei rossoblu per riuscire a proseguire nel trend positivo dell’ultimo periodo.