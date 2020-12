Una donna di Fabbrico, in casa con la figlia che non dispone di un’auto, accortasi di aver terminato un farmaco indispensabile per la cura della sua patologia ha chiesto aiuto ai Carabinieri della locale Stazione perché ieri, in giornata festiva, non riusciva a raggiungere una farmacia.

Pronto l’intervento dei Carabinieri di Fabbrico che si sono recati a casa dell’anziana. Dopo averla tranquillizzata hanno quindi raggiunto la farmacia di turno nella vicina Novellara, recuperando il medicinale di prima necessità, per poi consegnarlo all’anziana donna. L’Arma è, ancora una volta, vicina alla gente, con la solita umanità ed empatia che specie in questo periodo di emergenza, riaffiora e si rinvigorisce.