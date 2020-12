Due persone, un uomo e una donna entrambi residenti nel reggiano, sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto in abitazione dai carabinieri della Stazione di Cavezzo. I due, secondo le indagini dei militari, sarebbero responsabili del suddetto reato commesso il 2 novembre scorso ai danni di una signora 61enne.



