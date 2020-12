Ieri mattina l’operatore della Centrale Operativa Carabinieri di Vergato ha ricevuto la telefonata di un cittadino straniero che chiedeva aiuto perché la sua famiglia era rimasta al freddo, a causa di un problema tecnico all’impianto di riscaldamento che non era stato in grado di riparare. Due pattuglie dell’Arma si sono recate sul posto, accertando lo stato di difficoltà in cui versava la famiglia all’interno della quale c’erano anche due figli, tra cui un minorenne.

Dopo aver sollecitato le autorità locali, i Carabinieri delle Stazione di Alto Reno Terme e Gaggio Montano si sono messi al servizio della famiglia, procurandogli subito una stufa elettrica e dei pasti caldi che i militari di Gaggio Montano sono andanti a prendere a un bar di Silla. Il personale del locale, messo al corrente della situazione, ha deciso di offrire i pasti alla famiglia in difficoltà.

Questa notte, intorno alle ore 03:00 circa, l’operatore della Centrale Operativa Carabinieri di Imola ha ricevuto la telefonata di un cittadino di Medicina che riferiva di essere stato svegliato dai lamenti di un vicino di casa che chiedeva aiuto. I Carabinieri della Tenenza di Medicina si sono recati sul posto e quando sono arrivati, hanno trovato un anziano sulla novantina, in preda a un attacco di panico, che voleva stare in compagnia di qualcuno. Dopo aver telefonato al figlio, invitandolo a raggiungere il padre, i militari si sono trattenuti nell’abitazione dell’anziano, facendogli compagnia.