Nell’ambito dei servizi predisposti per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un nigeriano, 28enne, per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, nella serata del 23 dicembre, ha tentato di sfuggire al controllo dei Carabinieri che, insospettiti dall’atteggiamento dello stesso che alla vista della pattuglia ha iniziato a fuggire in sella ad una bicicletta, lo hanno inseguito e bloccato. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 42 gr di cocaina, già suddivisa in dosi, e di 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento della pregressa attività di spaccio.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013