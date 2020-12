“Buongiorno, mi chiamo M.F., ho 94 anni e sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo…” è la telefonata di una persona anziana di Alto Reno Terme, in preda alla solitudine, ricevuta questa mattina dall’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Vergato. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme si sono recati a casa dell’anziano che li stava aspettando.

Alla vista dei militari, Fiorenzo si è emozionato e li ha accolti in un caloroso brindisi di Natale. Immancabili gli aneddoti che il signor Malavolti ha raccontato ai due Carabinieri, come quello del suocero, il Maresciallo Francesco Sferrazza che all’epoca della Seconda guerra mondiale comandava la Stazione dei Carabinieri di Porretta Terme, poi distrutta durante i bombardamenti. La presenza dei due militari, due chiacchiere, un brindisi e una videochiamata che gli stessi hanno fatto ai parenti di M.F. per condividere con loro quei momenti di gioia, hanno cambiato le sorti di una giornata particolare. Un fatto analogo era accaduto qualche giorno fa, quando i Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme erano andati in soccorso di un altro anziano che da giorni era rimasto al freddo a causa di un’anomalia dell’impianto di riscaldamento.