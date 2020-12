Durante il Consiglio Comunale del 22 dicembre, Dario Zanella, come da programma, dopo un anno di mandato ha passato il testimone di Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi a Martina Gregori.

Nel ringraziarlo per lo stupendo lavoro svolto in quest’anno così difficile, l’Amministrazione comunale augura buon lavoro a Martina, visti i tanti progetti in arrivo!