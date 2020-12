A causa di lavori di rifacimento di un immobile verranno istituiti i seguenti obblighi e limitazioni alla circolazione nelle zone interessate. È previsto infatti il restringimento stradale in via Braida n. 22-24-26, in particolare: via Braida parte sud e parte ovest, via Giotto parte sud e via Magenta parte ovest. Tali disposizioni avranno effetto fino alle ore 20 del 6 febbraio 2021, e saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.



