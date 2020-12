A te, Scandian, faro gentil che ardi

Ne l’immensa al pensiero epica Teti,

O rocca de’ Fogliani e de’ Boiardi,

Terra di sapïenti e di poeti,

****

Cari scandianesi,

come da tradizione approfittiamo di questo spazio per fare i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli scandianesi.

Non mi sottraggo a questo onore, pur consapevole che quello che abbiamo davanti non sarà un Natale come tutti gli altri.

Il nemico che stiamo affrontando, infatti, non ci permetterà con ogni probabilità di vivere la tradizionale socialità delle feste, non ci permetterà di trovarci, abbracciarci e scambiarci gesti all’apparenza banali come la stretta di mano o la pacca sulla spalla…

E ci mancherà moltissimo.

Lo dobbiamo fare anzitutto per rispetto nei confronti di chi sta passando momenti difficili, per i malati e per il personale sanitario che sta affrontando in prima linea, negli ospedali, questa nuova ondata di contagi.

In questa logica, nella logica della tutela della salute pubblica, abbiamo rinunciato alla tradizionale fiera di Santa Caterina, abbiamo dovuto cancellare le tante iniziative natalizie che avevamo in programma e per ogni scelta che siamo chiamati a prendere dobbiamo tenere in considerazione variabili che fino a un anno fa sembravano impossibili.

Siamo a tutti gli effetti in una nuova normalità.

Non rinunciamo però a vivere il nostro Natale con la speranza che arrivino momenti migliori. Per questo abbiamo deciso di illuminare via Magati, uno degli angoli più suggestivi del nostro centro storico, con le parole di una poesia del Carducci dedicata a Scandiano e per questo abbiamo scelto i due alberi di Natale con cui addobbare Piazza Primo Maggio a Scandiano e Piazza Pighini ad Arceto, alberi autoctoni, per sensibilizzare al tema della sostenibilità, e… innamorati.

Per ricordarci che, pur in una condizione di limitazioni, possiamo sentirci comunque orgogliosi della nostra città, che ha una storia già scritta ricchissima e una da scrivere entusiasmante.

Insieme supereremo anche questa, con il solito coraggio e il solito impagabile spirito di comunità.

Buon Natale a tutti

Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano