Si sta per chiudere un anno terribile. Mai nessuno avrebbe immaginato di affrontare una

pandemia mondiale che inevitabilmente ha cambiato abitudini e modi di stare insieme.

Siamo chiamati come comunità a reagire, per ripartire nel più rapido tempo possibile. Nel

2021 inizierà la campagna vaccinale contro il Covid. Sarà un anno di “ricostruzione”, e di

“rinascita”.

Insieme saremo più forti ed uniti vinceremo anche questa sfida. Da parte nostra stiamo impostando un bilancio economico del Comune che abbia come punti cardinali da seguire, certezza per il futuro, solidarietà, e rilancio. Questi obiettivi saranno raggiunti grazie

alle scelte contenute nel bilancio stesso, dove sono previsti investimenti strategici sulla città: un pacchetto di interventi per garantire la qualità della vita, per riportarla ai livelli pre-covid, ed aiuti concreti per chi ha subito la crisi. E’ il nostro modo per onorare che non c’è più ed il nostro impegno per chi sta soffrendo.

Porgo i miei auguri di buone feste e felice anno nuovo a tutti voi, alle vostre famiglie ed ai

vostri cari.

Alberto Bellelli,

Sindaco di Carpi