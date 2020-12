Prosegue anche per domani l’allerta, di colore arancione, diramata dalla protezione civile per il vento sull’Appennino emiliano-romagnolo e sulla costa ferrarese. Venerdì sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio.

Dai rilievi fino a quote di bassa-media collina sono previste nevicate deboli che interesseranno le province emiliane e nevicate sporadiche con modesto accumulo sui rilievi romagnoli. Nelle aree di pianura previste piogge deboli-moderate su pianura centrale e ferrarese, deboli altrove.

Dalla tarda serata è previsto un rinforzo della ventilazione di bora con intensità di burrasca moderata sulle pianure orientali e burrasca forte sulla costa settentrionale e sui crinali centro-occidentali. Il mare dalla tarda serata-nottata è previsto agitato con direzione d’onda da nord est.