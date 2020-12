Cielo nuvoloso per l’intera giornata con parziali e temporanee schiarite. Foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di pianura al mattino e al tramonto. Addensamenti più consistenti durante la giornata sul settore appenninico dove, sulle aree di crinale, avremo piogge localmente anche a carattere di rovescio. Temperature: minime comprese tra 7 e 11 gradi. Massime in aumento in particolare sul settore centro-orientale per venti di libeccio caldi e umidi; valori compresi tra 9 e 14 gradi. Venti: deboli variabili sulla pianura emiliana. Forti da sud-ovest sui rilievi, con rinforzi sull’Appennino durante l’intera giornata. Rinforzi da sud-ovest sulla costa e sul mare dalla serata. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)