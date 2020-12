In un Natale particolare come questo, l’Amministrazione comunale e i volontari di Brutti ma Buoni, delle Caritas territoriali, dell’Associazione “Parco del Chiù” e della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, hanno voluto esprimere la propria vicinanza alle persone sole, fragili e più in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Con i prodotti periodicamente recuperati da “Brutti ma Buoni” nei negozi e supermercati del territorio e con altre golose bontà preparate per l’occasione, sono stati infatti confezionati 104 pacchi alimentari da consegnare ai cittadini più bisognosi. In questa bella operazione di solidarietà sono stati coinvolti anche gli studenti delle scuole elementari del capoluogo, che hanno contribuito ad arricchire i pacchi donando golosi regali (confezioni di biscotti, merendine, cioccolatini…) accompagnati da disegni e messaggi di auguri.

Alle operazioni di consegna hanno preso parte anche il sindaco Roberto Parmeggiani e il Vice Sindaco Luciano Russo, che hanno sottolineato come “con questo piccolo ma concreto gesto di solidarietà vogliamo contribuire a rendere il Natale più felice a chi è meno fortunato: ringraziamo i volontari delle associazioni per il loro prezioso lavoro e tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, che dimostra una volta di più come la nostra comunità sia coesa e vicina alle persone più bisognose”.