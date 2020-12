Per tutta la giornata di domani, giovedì 24 dicembre, gli uffici della Polizia Municipale di Sassuolo presso i locali del direzionale “I Quadrati” non saranno accessibili per la cittadinanza. Il servizio di vigilanza urbana sarà garantito normalmente dalle pattuglie ma i locali saranno chiusi al pubblico per consentire una loro sanificazione programmata da tempo.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013