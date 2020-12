Chi ha già un appuntamento potrà recarsi all’Anagrafe del Comune di Modena in via Santi 40 anche nelle mattine di giovedì 24 e 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. Le due giornate sono identificate come da “zona rossa” dall’ultimo Dpcm, ma chi è regolarmente prenotato non sarà sanzionabile in quanto sta svolgendo una “attività necessaria”, che dovrà comunque giustificare in caso fosse fermato. Lo stesso vale per chi ha una urgenza riguardo alla carta d’identità (vengono valutate entro le 9.30, in numero massimo di 10, le urgenze documentate per motivi di viaggio, di salute, partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici, furto o smarrimento in assenza di altri documenti validi e solo per i maggiorenni, iscrizioni a scuole e università).

Pertanto, sia giovedì 24 che giovedì 31 dicembre l’Anagrafe è operativa al mattino per ricevere gli appuntamenti (80 in media ogni mattina) per carte di identità elettroniche e autentiche di firma, garantendo anche urgenze per carte d’identità.

Sabato 26 dicembre mattina sarà operativo solo per le agenzie di Onoranze funebri l’ufficio Polizia mortuaria per l’organizzazione dei funerali del 28 dicembre, mentre sabato 2 gennaio, oltre alla Polizia mortuaria per i funerali, sarà aperto anche lo Stato civile per le denunce di nascita.

L’anagrafe di via Santi 40 è normalmente aperta dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a sabato, e al giovedì, ma non il 24 e il 31 dicembre, anche al pomeriggio dalle 14 alle 18 (per informazioni tel. 059 2032077 da lunedì a venerdì 9 – 11; per prenotazione appuntamenti tel. 059 2032421 lunedì, martedì e mercoledì 11 – 13.30; giovedì e venerdì 11 – 13). In osservanza delle disposizioni anti Covid-19, l’ingresso al momento è consentito a massimo 10 persone per volta. All’esterno si deve mantenere la distanza interpersonale. Certificati anagrafici e di stato civile si possono ottenere online (www.comune.modena.it/servizidemografici/anagrafe-on-line).