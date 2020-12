Sono stati ultimati questa mattina i lavori per la segnaletica stradale in viale Biondo: è stato completato infatti il tracciamento degli stalli nel tratto di senso unico fra gli incroci Cabassi-Dallai e Gobetti-Focherini.

L’intervento complessivo su viale Biondo si è protratto due giorni lavorativi più del programmato, a causa delle numerose giornate di pioggia dell’ultimo periodo.

In tutto sono ora 121 gli stalli in più nell’intero viale, compresi quattro per disabili e quattro spazi a tempo per carico e scarico merci.

«Il nuovo sistema ad anello di vie-parcheggio che si è venuto a creare fra i viali Biondo e Carducci – commenta l’Assessore alla viabilità Marco Truzzi – conta circa 680 posti-auto a disposizione principalmente del Centro storico».