Casa Cervi si prepara alla celebrazione del 77° anniversario dalla fucilazione dei Sette Fratelli Cervi e del compagno Quarto Camurri, avvenuta presso il Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. La situazione di emergenza Covid ha imposto delle celebrazioni a distanza alle quali non potranno prendere parte tutti gli amici di Casa Cervi. Ma il calore e la condivisione, in questa giornata così importante, saranno gli stessi: tutti gli interventi e i contenuti multimediali saranno infatti trasmessi in diretta attraverso i canali social, YouTube e il sito ufficiale dell’Istituto.

Si parte il 27 dicembre alle 11, con il consueto omaggio alla tomba di Quarto Camurri presso il Cimitero di Guastalla, alla presenza del Vicesindaco Matteo Artoni, del Presidente ANPI di Guastalla Claudio Malaguti e dei familiari di Camurri. Sempre il 27, alle 18, si ripeterà la fiaccolata a ricordo dei Sette Fratelli a Campegine, presso Piazza Caduti del Macinato, con interventi del Sindaco di Campegine Germano Artioli e di Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi. I “tedofori” che porteranno le sette fiaccole saranno altrettanti giovani campeginesi: un omaggio simbolico e sentito a ricordo del tragico epilogo.

Infine, il 28 dicembre alle ore 11, presso il Poligono di Tiro di Reggio Emilia, l’omaggio alla lapide del tiro a segno e al sito della fucilazione, con interventi di Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia, e Albertina Soliani. Tutti e tre gli eventi saranno trasmessi in diretta sulle pagine Facebook dell’Istituto e verranno resi disponibili anche su Instagram, sito e canale YouTube. Tutti coloro che vorranno partecipare, almeno virtualmente, alla fiaccolata potranno farlo con l’hashtag #unaluceper : chiunque potrà condividere un breve video o una foto con una luce accesa (una candela, un fiammifero, un accendino…) e scrivere un breve pensiero in ricordo della fucilazione, taggando i profili Instagram o Facebook dell’Istituto.

Ci saranno, inoltre, diversi contenuti multimediali che verranno resi disponibili sul sito e sui social network dell’Istituto per ricordare il 77° anniversario. A partire dal sentito contributo del nuovo Presidente ANPI Gianfranco Pagliarulo, eletto il 30 ottobre scorso dopo la scomparsa di Carla Nespolo. La mattina del 28 dicembre verrà reso disponibile, solo per un giorno, il video con la lettura del noto attore Lino Guanciale di alcune fra le pagine più toccanti de I miei sette figli di papà Alcide Cervi, nel quale egli ricorda l’avvenuta scoperta della morte dei figli. Sempre il 28 andrà in onda una puntata speciale e dedicata de Il Raccolto, la radio ufficiale di Casa Cervi, a cura di Mirco Zanoni e Paolo Papotti.

Il 26 dicembre, come primo contenuto di celebrazione dell’anniversario, sarà reso disponibile un video con interventi musicali del cantautore Daniele Goldoni, eseguiti proprio all’interno del Poligono di Tiro di Reggio Emilia, con una versione originale e molto sentita di Fischia il vento e de Il bersagliere ha cento penne, due storici brani legati alla Resistenza. Con lui ci sarà il giovane maestro Lorenzo Zanchin, che suonerà con il flauto l’Intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e O Gorizia tu sei maledetta. Infine, un video-messaggio di Annalisa Strada e Gianluigi Spini, autori del libro La Resistenza dei Fratelli Cervi, edito da Einaudi Ragazzi. In occasione dell’evento verrà pubblicato un breve video dove scorreranno i progetti del nuovo percorso museale di Casa Cervi, i cui lavori sono già in corso.