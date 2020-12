Importante vittoria del Sassuolo sul campo della Sampdoria nell’ultimo impegno dell’anno per entrambe. Al Ferraris in una serata piovosa i ragazzi di De Zerbi passano per 2-3 grazie ai gol di Traore, Caputo e Berardi (per i padroni di casa in gol Quagliarella e Keita) e salgono a quota 26 punti in classifica, si ferma invece a due la striscia di successi consecutivi dei blucerchiati di Ranieri.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6; Yoshida 5 (28′ st Leris 6), Tonelli 4.5, Colley 5, Augello 5.5; Damsgaard 5 (28′ st Candreva 6), Ekdal 6, Thorsby 6 (37′ pt Adrien Silva 5.5), Jankto 6 (37′ st Verre sv); Ramirez 5.5 (28′ st Keita 6); Quagliarella 6.5.

In panchina: Ravaglia, Letica, Regini, Rocha, Askildsen, La Gumina.

Allenatore: Ranieri 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6.5 (28′ st Ayhan 6), Chiriches 5 (41′ st Peluso sv), Ferrari 6, Kyriakopoulos 6;

Locatelli 6, Magnanelli 5.5 (14′ st Obiang 6); Berardi 7 (41′ st Haraslin sv), Traore 6.5, Boga 6.5; Caputo 7 (28′ st Raspadori 6).

In panchina: Pegolo, Turati, Toljan, Marlon, Oddei, Bourabia, Lopez.

Allenatore: De Zerbi 6.5.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.5.

RETI: 2′ pt Traore; 10′ st Quagliarella, 12′ st Caputo, 13′ st Berardi, 39′ st Keita.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco non in buone condizioni.

Espulso, al 47′ st, Keita per gioco pericoloso. Ammoniti: Caputo, Magnanelli, Colley, Chiriches, Tonelli, Locatelli. Angoli: 14-6 per la Sampdoria. Recupero: 2′; 5′.