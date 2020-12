Il Consorzio Il Mercato di Modena, sulla base anche degli accordi con l’Amministrazione comunale, comunica che l’appuntamento con il mercato in versione natalizia di domenica prossima 27 dicembre è annullato. Si svolgeranno invece regolarmente i classici Mercati del lunedì sia il 28 dicembre 2020 che il 4 gennaio 2021, sempre al parco Novi Sad dalle 7 alle 14.30.

“Con l’ultimo Decreto-Legge di qualche giorno fa tutta l’Italia sarà in zona rossa dal 24 al 27 dicembre compreso – tiene a sottolineare Guido Sirri presidente del Consorzio Il Mercato – e il Comune di Modena ha correttamente deciso di annullare anche l’evento di domenica prossima proprio nel rispetto delle regole che il Governo ha varato.”

“Il Consorzio rinnova a tutti i modenesi e non solo anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, ricordando che gli appuntamenti del 28 dicembre e del 4 gennaio con il Mercato del lunedì sono confermati con tutti gli operatori presenti compresi gli ambulanti dei banchi alimentari, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza” conclude Sirri.