Nella tarda serata del 30 novembre 2020 una pattuglia in transito in via Stalingrado notava un individuo che cercava di attirare l’attenzione degli operatori gesticolando. Si trattava di un uomo di origine kosovara che, assieme alla moglie ed a 5 figli minorenni, di età compresa tra 1 e 13 anni, vagava senza metà lungo la via cittadina.

I componenti della famiglia raccontavano agli operatori che da tempo versavano in condizioni di povertà e negli ultimi cinque anni avevano fatto la spola tra l’Italia e la Germania, senza fortuna. I due genitori aggiungevano che erano arrivati a Bologna solo da alcuni giorni e di non avere un posto dove poter passare la notte con propri figli.

Accertata la condizione di grande difficoltà in cui l’intera famiglia versava gli operatori li accompagnavano immediatamente in Questura ed allertavano i servizi sociali, che fornivano loro una adeguata collocazione.

Nei giorni scorsi la Mensa di “San Giacomo”, sita in Via Zamboni, gestita dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Domenico Vittorini, ha messo a disposizione della famiglia alcuni pacchi contenenti alimenti e prodotti destinati alle persone bisognose. I Poliziotti della Questura di Bologna hanno potuto così portare in dono alla famiglia alcuni generi alimentari per poter affrontare le feste natalizie con un po’ di sollievo nonostante questo particolare momento di difficoltà ed hanno ricevuto in cambio il sorriso dei grandi e dei più piccoli.