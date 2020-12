Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso due persone che, dopo aver pubblicato su un noto sito internet un’inserzione per la vendita di una motosega, si sono fatti consegnare dall’acquirente 1.000 euro mediante la ricarica di una carta di credito prepagata, non consegnando mai la merce.



