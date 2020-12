Con un deciso intervento, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano hanno messo fine ad un giro di spaccio tra minori. Nel corso di uno specifico servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti dinanzi agli istituti scolastici, a cui ha partecipato anche personale della Polizia Locale “Unione Terra di Mezzo”, un paio di settimane fa i Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano hanno proceduto al controllo di un gruppo di giovani che si aggiravano nei pressi con fare sospetto. Dal controllo è spuntata una prima dose di hashish che uno dei minori aveva occultato nel suo marsupio.

La successiva ricostruzione della rete relazione del giovane ha indotto gli uomini dell’Arma ad effettuare una perquisizione nell’abitazione di un altro minore, ritenuto essere il fornitore. I sospetti di Carabinieri si sono concretizzati nel momento in cui nella camera del giovane sono state ritrovate una ventina di dosi, tra hashish, marijuana e semi di marijuana, per oltre 140 grammi complessivi, oltre ad un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento. Gli sviluppi investigativi hanno inoltre dimostrato come il minore avesse avviato l’attività di spaccio insieme ad un altro coetaneo, anche lui identificato.

Conclusi tutti gli accertamenti e raccolte diverse testimonianze che hanno confermato l’attività di spaccio, ai Carabinieri di Bagnolo in Piano non è rimasto altro da fare che segnalare i due giovani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, dinanzi alla quale dovranno ora rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.