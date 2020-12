La Gendarmeria Nazionale Francese ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un 42enne italiano. La richiesta di procedere all’arresto dell’uomo era stata fatta dall’Autorità giudiziaria italiana, a seguito di un’indagine antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato. Latitante all’epoca dei fatti, il 42enne è stato individuato questa mattina a Rennes, capoluogo della Bretagna, dagli uomini della Gendarmeria Nazionale Francese, grazie alle indicazioni dei militari di Vergato che lo stavano cercando da agosto scorso.

L’8 agosto, infatti, i carabinieri diedero esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di sette persone (6 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili, in concorso tra loro, a vario di titolo, all’importazione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il 42enne è stato arrestato e tradotto in carcere, in attesa delle pratiche previste per avviare l’estradizione in Italia, dove sarà sottoposto a una misura cautelare coercitiva per i fatti descritti.