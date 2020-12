Una comunità ancora unita per il futuro: è online la piattaforma per aderire all’Associzione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna. Gli studenti in corso (alumni junior) e i laureati (alumni) possono entrare a fare parte della Rete pensata dall’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Alma Mater, per realizzare iniziative e servizi esclusivi per gli alumni, organizzati anche da questi ultimi o a livello di chapter.

L’Associazione si articola infatti in chapter di varia tipologia: Affinity Chapter, National/International Chapter, Topic Chapter e Chapter internazionali affiliati. Ogni Chapter è autonomo nella realizzazione e gestione delle proprie

iniziative, con un Chapter Leader e un docente referente, con il ruolo di raccordo e stimolo per favorire sinergie e collaborazioni tra le attività del Chapter e la comunità universitaria di riferimento.

Tra le attività in programma, ci saranno iniziative culturali e sportive e attività riguardanti il Career Service e quindi il Job Search che offrirà agli iscritti all’associazione una bacheca di annunci di lavoro; incontri di orientamento professionale e placement; iniziative di networking; Getting help per avere un confronto informale one-time all’interno della community; Mentoring Program per generare una rete di conoscenze che rafforzi il rapporto tra alumni esperti e meno esperti dell’Alma Mater e creare una comunità di professionisti innovativi e di eccellenza. Si svolgeranno anche attività di mentoring per percorsi di imprenditorialità studentesca, di coinvolgimento di Alumni all’interno di Challenges promosse dall’Università al fine di sviluppare innovazione e creazione di impresa con il ruolo di mentor e/o valutatore dell’applicabilità delle soluzioni prospettate.

