Alle 19.30 in via Roma angolo via Milano a Medolla incendio di un camper in sosta. Le fiamme si sono propagate anche ad un furgone parcheggiato accanto. All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco scoppia la bombola a bordo del camper. L’esplosione non ha provocato fortunatamente feriti. Da una prima ipotesi le cause del rogo non sembrano dolose. Sul posto anche Carabinieri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013