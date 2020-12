Ultimo giorno domani per l’iniziativa promossa dal Comune di Spilamberto dal titolo “Una sorpresa per Natale” per la consegna a domicilio del pranzo di Natale ad anziani soli sopra i 70 anni (per chi vive solo o con un coniuge). Il Comune di Spilamberto propone questa iniziativa per poter stare vicino ai propri cittadini in questo periodo, perché nessuno si senta solo.

Se si è a conoscenza di anziani che il giorno di Natale saranno da soli a causa dei divieti di spostamento per l’emergenza sanitaria, si invita a fare la segnalazione al numero 059789966 dalle 8 alle 14 di martedì 22 dicembre.