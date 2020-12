Il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Scandiano vede l’alternarsi di diversi lettori, attori, insegnanti e giovani del territorio, con l’intento di ripercorrere i passaggi salienti del poema, rendendolo agevole ad un pubblico eterogeneo. I primi video usciti a maggio 2020 hanno visto la partecipazione dell’attrice teatrale e cinematografica Maria Roveran, già ospite di festivaLOVE l’anno scorso, Monica Morini e Bernardino Bonzani della Compagnia “Teatro dell’Orsa” e Filippo Bedeschi del Centro Teatrale MaMiMò. Il primo step di registrazioni ha avuto un buon riscontro di pubblico, incontrando l’interesse, fra gli altri, di studenti di diverse università straniere, che in questo modo hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la lettura e interpretazione di un poema scritto in un italiano ricco di termini e al tempo stesso intriso di significati.

“Un piccolo regalo di Natale, quello che insieme al Centro Studi, abbiamo voluto realizzare per tutti gli appassionati scandianesi e non solo – ha spiegato l’assessore alla cultura Matteo Caffettani – un programma suggestivo con interpreti d’eccezione per un pezzo di storia della nostra terra e l’ennesimo tributo all’amore in un momento in cui ce n’è veramente bisogno”.

“Nonostante gli imprevisti e le limitazioni legate alla pandemia, che hanno fatto slittare in avanti il programma, il centro studi Boiardo ha lavorato per riprogrammare le registrazioni, questo siamo consapevoli – dice Alberto Pighini, curatore insieme a Cristina Montagnani del Progetto “In ascolto dell’innamorato” – di quanto bisogno ci sia, soprattutto in un momento come questo, di tenere aperta la mente con proposte culturali di livello che entrano nelle case delle persone. A maggior ragione quest’anno in cui a dicembre ricorre il ventesimo anniversario di fondazione del Centro studi stesso volevamo lasciare un segno del lavoro svolto in questi anni. La presenza di Peppe Servillo, così come della compagnia Teatro dell’Orsa che da molto tempo approfondisce e studia il testo, arricchiscono di professionalità e intensità l’opera dell’autore scandianese”.

Nell primo dei due video, letto da Lucia Donadio ed Elia Bonzani trova spazio una “favola nera”: protagonista è l’amore, come in tutto il poema, ma un amore malato e violento, che produce orrore, lutti e figli mostruosi.

Nel secondo invece, interpretato magistralmente da Peppe Servillo vengono narrate le vicende amorose di Prasildo, Iroldo e Tisbina , una storia nella storia in cui l’amore si incontra con la generosità, sospesa fra favola e commedia.

Bio Peppe Servillo

Cantante, attore, compositore e sceneggiatore. Debutta nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è da allora cantante e frontman e con cui, nel 2000, vince il Festival di Sanremo con la canzone Sentimento. Autore di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, è anche autore di colonne sonore, attore cinematografico e teatrale. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale “Uomini in Frac”, un concerto-omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz, in cui sono coinvolti alcuni dei più grandi jazzisti italiani. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo, cantando con Enzo Avitabile il brano Il coraggio di ogni giorno.