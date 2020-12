Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di un’attività di indagine hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un cittadino tunisino di 22enne perché trovato in possesso di un telefono cellulare risultato provento di una rapina subita nel mese di luglio da un cittadino residente in in città.



