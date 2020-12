Un sostegno concreto a cittadini in cerca di occupazione: si è concluso nei giorni scorsi il primo corso rivolto a persone disoccupate, finanziato dal Comune di Maranello, che ha visto la partecipazione di una decina di residenti sul territorio che hanno ottenuto l’attestato di abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

Una opportunità in più per chi si affaccia sul mercato del lavoro, in particolare per i cittadini con oltre 50 anni di età. A questo primo corso si affiancheranno nei prossimi mesi altri percorsi di formazione, da quello di addetto magazziniere al protocollo per alimentarista (HACCP) sulla sicurezza degli alimenti, sempre con frequenza gratuita per i cittadini che si sono rivolti al servizio Orientalavoro del Comune, che da alcuni anni si pone come interfaccia tra chi è in cerca di occupazione e le agenzie interinali del territorio. Iniziative di formazione che potranno arricchire ulteriormente il curriculum dei partecipanti i quali, una volta terminato il corso, saranno in grado di stoccare e movimentare le merci in magazzino, sia manualmente che mediante l’ausilio del carrello elevatore semovente e potranno candidarsi presso aziende che si occupano di trasporti e logistica, nei magazzini delle aziende commerciali e industriali e nelle aziende del settore agricolo e agro-alimentare. Nei giorni scorsi la consegna dell’attestato di partecipazione da parte del sindaco Luigi Zironi: “Da tempo come amministrazione comunale offriamo ai nostri cittadini un supporto sul tema dell’occupazione, grazie al servizio dell’Orientalavoro che negli anni ha intercettato le esigenze di centinaia di persone”, è il commento del primo cittadino. “Oltre alle informazioni e alla consulenza personalizzata, con l’attivazione dei corsi di formazione possiamo offrire strumenti concreti per l’arricchimento dei curricula delle persone: un aiuto prezioso in un momento di difficoltà come quello attuale”.