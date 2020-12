L’Amministrazione Comunale di Cavriago, a nome della cittadinanza, esprime alla famiglia Lakhdar profondo cordoglio per la perdita del giovanissimo Youness, avvenuta lo scorso 4 dicembre, scuotendo l’intera comunità. Youness Lakhdar, 12 anni era stato travolto da un furgone lungo la via Emilia a Cella. Soccorso dai sanitari, era morto una volta arrivato in ospedale.

La Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni ha proclamato il lutto cittadino per martedì 22 dicembre 2020 alle ore 16.00 in concomitanza dell’inumazione presso il Cimitero di Cavriago.

Il rito funebre sarà celebrato in moschea a Reggio Emilia alle ore 14.30. Il corteo si fermerà al campo sportivo La Pratina per una decina di minuti appena arrivato a Cavriago. L’inumazione presso la parte islamica del Cimitero di Cavriago avverrà alle ore 16.00.

In segno di lutto le bandiere del Comune esposte sugli edifici comunali, pubblici e scolastici verranno messe a mezz’asta; si invitano gli esercizi commerciali e i pubblici servizi a tenere abbassate le serrande alle ore 16.00; si invita a osservare un minuto di silenzio alle ore 16.00 negli uffici, nelle aziende e nei luoghi pubblici.