Anche l’anno 2020 ha visto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco confrontarsi con situazioni complesse ed eventi drammatici, per prima l’emergenza legata all’epidemia da covid-19, che ha determinato anche per i Vigili del Fuoco situazioni operative senza precedenti, per la durata e per le dimensioni dell’evento, e con la gestione a livello nazionale di numerosi altri eventi di protezione civile, nei quali anche il nostro Comando Provinciale è stato impegnato nei soccorsi alle popolazioni e a ripristinare le condizioni minime per consentire l’immediata ripresa delle attività essenziali.

L’attività del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna anche quest’anno è stata indirizzata all’obiettivo di una città più sicura ogni giorno, e ad aumentare la percezione di una istituzione vicina, che va in soccorso al cittadino per garantirne l’incolumità nei momenti del pericolo. Ma l’attività quotidiana è servita anche al Comando per acquisire maggiore consapevolezza sulle reali vulnerabilità di questo territorio, le specifiche peculiarità che determinano la tipicità di certi interventi ricorrenti, rispetto ai quali si indirizza e si organizza l’attività di soccorso e si individuano i campanelli di allarme che rendono necessaria una mirata attività di prevenzione.

Merita per questo motivo menzione l’attività ordinaria, svolta dal personale del Comando tutti i giorni a servizio della collettività. Dall’inizio dell’anno abbiamo svolto nella provincia di Bologna n. 13.660 interventi di soccorso di cui n. 3.785 per incendi e n.792 per allagamenti e danni d’acqua; ha inoltre un rilievo significativo la voce dei soccorsi e salvataggi di persone, che sono stati n. 3.959 di cui n.80 operazioni di ricerche di persone disperse e il concorso nella ricerca di persone scomparse, che ci hanno visto operare nelle situazioni più disparate. Troppi sono ancora gli incidenti stradali, in cui siamo chiamati a intervenire per il recupero e il salvataggio di persone. Sono stati n.491 nel 2020 quelli in cui è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco, per la serietà dei danni e delle conseguenze alle persone. A questi dati, e non per ultima, si aggiunge l’attività svolta dal Comando Provinciale in concomitanza dell’emergenza COVID -19, che ha visto il nucleo NBCR del Comando coinvolto in attività di sanificazione e igienizzazione dei locali pubblici , supporto ai sindaci per le attività di informazione, assistenza per attività di Protezione Civile e supporto al trasporto di materiale urgente con squadre permanenti e volontarie del Comando. In particolare il Comando ha effettuato n.89 interventi per igienizzazione di locali pubblici, n.77 attività di supporto per trasporto materiale urgente, n.12 attività di supporto ai sindaci e n.3 assistenza per attività di Protezione Civile.

Nel settore della prevenzione incendi nell’anno in corso sono state trattate dal Comando n. 4.598 pratiche di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando ha effettuato inoltre n.257 servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo, esposizioni e impianti sportivi e ha effettuato n.74 corsi di formazione per addetti antincendio che hanno coinvolto n.856 discenti per un totale di n.527 ore di attività formativa erogata.

Per tutta l’attività svolta è stato determinante il contributo di tutte le squadre di soccorso, delle Sedi permanenti e volontarie, dei funzionari tecnici che hanno coordinato le attività e del personale amministrativo, che supporta la struttura del Comando.