Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia di Carabinieri sciatori in forza presso la Stazione Carabinieri di Sestola, è intervenuta in soccorso di alcuni sciatori che, a seguito di un fuori pista con il bob, erano rimasti fermi all’altezza della sciovia “Cervarola” al passo del Lupo, non riuscendo più a riprendere la strada del ritorno.



