E’ stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo l’Avviso Pubblico “per l’assegnazione di contributi a parziale copertura delle spese sostenute dalle associazioni e società sportive nell’ambito dell’emergenza Covid-19 per la stagione 2020 -2021”.

Sono ammessi a presentare domanda tutte le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

sede sul territorio del Comune di Sassuolo; iscrizione al registro CONI o al parallelo registro CIP; non essere titolari di contratti di gestione di strutture sportive/palestre con il Comune di Sassuolo/Sgp, pertanto di non aver beneficiato di nessuna altra misura di sostegno Covid da parte del Comune di Sassuolo nel corso dell’anno 2020.

Per accedere ai contributi i soggetti richiedenti dovranno rendicontare le spese relative allo svolgimento dell’attività sportiva riferita alla stagione 2020/2021.

I voucher da assegnare sono destinati a parziale copertura delle seguenti spese, sulla base di specifica rendicontazione e presentazione dei documenti giustificativi di spesa: spese per la realizzazione ovvero l’iscrizione a corsi, attività e campionati, con riferimento

alla stagione 2020/2021; spese per lo svolgimento in sicurezza della propria attività nel rispetto della normativa anticovid (ad es. sanificazioni); spese dovute al pagamento di canoni di locazione/tariffe per l’utilizzo di spazi di terzi, per lo svolgimento della propria attività sportiva; spese direttamente riconducibili ad azioni volte a favorire l’attività sportiva giovanile e di atleti con disabilità con riferimento alla stagione 2020/2021.

Il valore fisso del voucher da assegnare ad ogni associazione richiedente è di € 400,00, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute. Il valore del Voucher non potrà comunque superare il 50% delle spese effettivamente rendicontate. Il voucher verrà erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le finalità sopra

menzionate. In caso di spese inferiori a € 800,00, l’importo del voucher potrà essere proporzionalmente rimodulato in riduzione.

La domanda per ottenere il contributo finanziario va indirizzata all’Ufficio Sport del Comune di Sassuolo e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentate utilizzando l’apposito modulo. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 17 gennaio alle ore 24.