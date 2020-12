Il Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica Mattarella, ha inviato in questi giorni una lettera di ringraziamento al Coordinatore del Gruppo Volontari AUSER, Maurizio Davolio per le donazioni all’Ospedale di Sassuolo realizzate grazie al ricavo della vendita di mascherine.

Il testo della Lettera:

“Gentile Signor Davolio,

il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua gradita lettera e mi incarica di ringraziarLa particolarmente per averlo reso partecipe delle importanti donazioni destinate all’Ospedale di Sassuolo – promosse in primavera dall’AUSER di Modena e provincia in sinergia con l’amministrazione comunale – realizzate grazie al ricavato della vendita di mascherine, prodotte artigianalmente da generosi volontari.

Nell’esprimere vivo apprezzamento per il bel gesto solidale, auspicando di riuscire a sconfiggere prima possibile, tutti insieme, la pandemia da Covid-19, il Presidente Mattarella formula a Lei, ai volontari dell’AUSER e alla Giunta Comunale di Sassuolo gli auguri più cordiali di serene festività natalizie, cui unisco con piacere i miei personali.

Simone Guerrini”

****

(immagine si riferisce alla consegna dei ricavi)