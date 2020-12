Il Codacons scende in campo anche in Emilia Romagna con uno staff specializzato in favore dei cittadini della regione, finalizzato a garantire assistenza a tutti coloro che intendono effettuare lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico usufruendo dell’Ecobonus al 110% a costo zero.

Ad oggi l’iter per accedere all’Ecobonus sembra non essere affatto semplice e, in assenza di un concreto aiuto ai potenziali fruitori, l’incentivo rischia di rimanere sulla carta – spiega l’associazione – Proprio per assistere privati e condomini dell’ Emilia Romagna nella richiesta dell’Ecobonus il Codacons, in collaborazione con Intesa SanPaolo, mette in campo un team di tecnici ed esperti che, in convenzione con l’associazione, offre un servizio di consulenza personalizzato.

Nel dettaglio il Codacons – potendo contare su specifiche convenzioni con professionisti per la presentazione del progetto e con ditte specializzate per l’esecuzione dei lavori, nonché con Intesa San Paolo per la gestione del credito di imposta – fornirà assistenza in tutte le fasi della procedura per usufruire dell’Ecobonus al 110%.

Aderendo all’iniziativa “Ecobonus al 110%” dell’Associazione è possibile ottenere innanzitutto uno studio di prefattibilità, totalmente gratuito , dei lavori di efficientamento energetico e/o adeguamento antisismico che si intendono effettuare, al fine di una valutazione sulla sussistenza dei requisiti per accedere all’ecobonus.

In caso di esito positivo dell’analisi di prefattibilità gratuita, sarà possibile affidare a tecnici specializzati la redazione del progetto dei lavori, ai fini dell’approvazione da parte dell’Enea. Successivamente, in caso di approvazione del progetto da parte dell’Enea, verrà indicata la ditta con la quale l’istante procederà a svolgere i lavori senza nessun tipo di spesa, attraverso la cessione del credito d’imposta all’impresa. La cessione potrà essere gestita dall’impresa anche grazie alle soluzioni messe a disposizione da Banca Intesa a vantaggio di consumatori e imprese della regione.

Alla pagina https://codacons.it/ecobonus-2020/ sono presenti tutte le informazioni relative all’adesione all’iniziativa del Codacons “Ecobonus al 110%.