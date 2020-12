Un’autovettura è uscita di strada, ieri sera poco dopo le 20:00 sulla Nazionale per Carpi, poco prima della rotonda di Appalto. Dopo aver urtato un ponticello e lo sfiato di una condotta gas, l’auto è finita nel fossa a lato carreggiata. Le due persone a bordo sono state estratte dai Vigili del fuoco sul posto con i e sanitari del 118 e trasportate in ospedale. Sul posto anche l’azienda del gas per verifica la condotta coinvolta. Non si sono verificate fughe di gas.



