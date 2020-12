In occasione delle prossime feste natalizie, il Rotary Club Reggio Emilia sta facendo la propria parte per sostenere i cittadini bisognosi. Tra le tante istituzioni e associazioni, destinatarie di una donazione, c’è anche la Croce di Verde di Reggio Emilia, a cui sono state consegnate 10 tessere Conad da 50 euro ciascuna da distribuire alle famiglie in difficoltà.

“Anche quest’anno – ricorda il Presidente del Rotary Reggio Emilia Riccardo Zucchetti – rinnoviamo il nostro sostegno all’encomiabile operato della Croce Verde reggiana, a cui siamo legati da tempo. ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’ è il motto del Rotary International, che ispira anche il Rotary Reggio Emilia nel portare avanti i suoi service e che dimostra quanto faccia parte dell’essenza rotariana la cultura del dono. I service per il Rotary non sono semplice beneficenza, ma crediamo che siano uno strumento fondamentale per crescere, connettersi ed essere partecipi con le comunità in cui operiamo”.

“Per noi si tratta di una donazione molto concreta e importante” aggiunge il Presidente della Croce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini. “In questo periodo di emergenza Covid, abbiamo avuto modo, anche attraverso i servizi di consegna di spesa e farmaci a domicilio alle fasce deboli della popolazione, di quanto sia forte il bisogno di assistenza per diverse famiglie per le quali questa situazione ha avuto una forte incidenza sul reddito. Ringraziamo di cuore il Rotary Club di Reggio Emilia, per il quale l’attenzione al sociale è da sempre un tratto distintivo”.