Un gesto famigliare come decorare l’albero per vivere insieme la tradizione del Natale, anche in un anno così particolare. L’iniziativa è del Comune di Castelnuovo Rangone, che ha allestito in piazza Giovanni XXIII a Castelnuovo e nel centro civico di Montale due “alberi di Natale di comunità”, che i cittadini possono addobbare e riempire di colore.

Un’iniziativa per coinvolgere la comunità e favorire la vicinanza, seppur virtuale, durante queste festività caratterizzate dalla pandemia: la decorazione degli alberi sarà via via pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelnuovo Rangone, grazie alle foto inviate dagli utenti.