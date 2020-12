La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 19 anni, responsabile del reato di rapina. Intorno alle ore 20.00 di sabato 19 dicembre scorso, una pattuglia della Squadra Volante si è portata in via Emilia Centro in quanto un uomo, originario del Bangladesh, aveva segnalato alla centrale operativa di aver appena subito una rapina in via Ganaceto.

Gli agenti, grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima, che aveva seguito a distanza il proprio aggressore senza perderlo di vista, hanno intercettato in piazza Matteotti il 19enne e lo hanno fermato. Lo straniero custodiva nella tasca dei pantaloni una banconota da 20 euro.

Come riferito dalla stessa vittima e da un testimone, lo straniero l’aveva spinto violentemente colpendolo con due forti pugni al petto e minacciandolo di fargli del male se non gli avesse dato il denaro in suo possesso. A quel punto, impaurito, il bengalese gli aveva consegnato la banconota da 20 euro.

Da accertamenti, è emerso che il tunisino è gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, oltre ad essere destinatario di due decreti di espulsione e di un divieto di dimora nella provincia di Modena.