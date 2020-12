Lotta con le unghie e con i denti la Green Warriors Sassuolo ma non riesce nell’impresa: contro la corazzata Mondovì, cuore e coraggio non bastano e le neroverdi cedono 3-0 (25-18 26-24 25-20), pur giocando per buona parte del match alla pari di una delle formazioni più che quotate del girone.



