Dopo due pareggi consecutivi il Milan torna a vincere e lo fa in maniera convincente per 2-1 al “Mapei Stadium” a discapito del Sassuolo di De Zerbi. Match compromesso nel primo tempo. I neroverdi tentano la reazione nella ripresa ma accorciano le distanze troppo tardi.

E’ Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete più veloce della storia della Serie A), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26′ raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei minuti finali accorcia il Sassuolo con una punizione di Berardi, ma alla fine vince il Milan che resta quindi in vetta.

TABELLINO:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 5.5 (16′ st Muldur 6), Marlon 5, Ferrari 6, Rogerio 5 (1′ st Kyriakopoulos 6); Lopez 5.5, Bourabia 6; Berardi 7, Djuricic 6 (12′ st Boga 6.5), Traore’ 6 (41′ st Obiang sv); Defrel 5 (1′ st Caputo 5.5).

In panchina: Pegolo, Turati; Ayhan, Chiriches, Peluso; Magnanelli, Haraslin, Raspadori.

Allenatore: De Zerbi 6.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kalulu 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 6.5; Tonali 6 (1′ st Krunic 6), Kessie 6;

Saelemaekers 7 (34′ st Castillejo sv), Calhanoglu 6.5 (41′ st Maldini sv), Díaz 6 (12′ st Hauge 6.5); Leao 7.

In panchina: A. Donnarumma, Tatarusanu; Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Colombo, Roback.

Allenatore: Pioli 7.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETI: 1′ pt Leao, 26′ pt Saelemaekers, 44′ st Berardi.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti:

Kessie, Berardi, Calabria, Romagnoli. Angoli: 6-4. Recupero: 3′ pt; 7′ st.