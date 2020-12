Un nuovo punto per il “triage” all’Avis di Sassuolo

All’Avis di Sassuolo è stato inaugurato ieri il nuovo punto di “triage” in cui operano diversi studenti universitari che operano a turno provano la temperatura e si adoperano nella compilazione dei moduli necessari per poter entrare nella sede e donare in assoluta sicurezza.