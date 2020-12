È terminato il lungo lavoro da parte di Hera di sostituzione ed allacciamento dei nuovi sottoservizi in piazza Martiri Partigiani: lunedì 21 dicembre verrà smontato il cantiere per la parte relativa ad Hera; proseguirà, naturalmente, il lavoro di rifacimento della piazza in superficie.

Il cantiere era stato avviato nel mese di Febbraio di quest’anno poi, dopo un lungo stop imposto dal lockdown, è proseguito fino alla giornata di ieri in cui sono terminati i lavori.

Da lunedì 21 dicembre, quindi, rimarrà attivo il solo cantiere di riqualificazione della piazza.