Si è conclusa positivamente, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, l’ultima manifestazione del palinsesto del sodalizio sassolese, nonché ultimo torneo dell’anno per quanto riguarda il calendario giovanile ufficiale della Federazione Italiana Tennis.

Stiamo parlando del Torneo Rodeo Giovanile WinterCup 2020. Manifestazione di interesse nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, maschi e femmine, suddivisi nelle varie categorie, dall’under 10 fino all’under 16, provenienti da tutta Italia, che si sono affrontati per acquisire i primi punti validi per la classifica nazionale 2021.

Rispettando, e facendo rispettare rigorosamente, in campo e fuori, tutti i protocolli sanitari previsti per l’emergenza Covid-19 e imposti sia dalla Federtennis sia dal Dipartimento dello Sport, lo Sporting Club Sassuolo è riuscito a far disputare, a questi giovani atleti, oltre 200 incontri sui propri campi indoor.

Riportiamo di seguito, per la cronaca, tutti i risultati al termine di questa maratona, che ha visto impegnato tutto lo staff del sodalizio sassolese.

Under 10 Maschile: vincitore Posca Raz Ty (TC Lombardo), finalista Campadelli Giulio (Club La Meridiana), semifinalisti Marianeschi Pablo (SC Sassuolo) e Argentieri Lucio (CT Vergato).

Under 10 Femminile: vincitrice Lanzoni Emma (Tozzona Tennis Park), finalista Gazzetti Marta (S.Martino Sport), semifinaliste Felici Chiara (CERE) e Zanella Sveva (Castellazzo PR).

Under 12 Maschile: vincitore Bulgarelli Jordy (SC Carpi), finalista Ruspaggiari Massimo (CT San Biagio), semifinalisti Ferretti Christopher (Timing TN) e Zivieri Gianluca (Tennis Modena).

Under 12 Femminile: vincitrice Salvadori Micol (CT Bologna), finalista Venera Carlotta (SC Sassuolo), semifinaliste Montenet Camilla (Castellazzo PR) e Bisi Caterina (Tennis Modena).

Under 14 Maschile: vincitore Pasi Riccardo (Villa Carpena FC), finalista Guaitoli Mattia (Club La Meridiana), semifinalisti Paci Federico (CT Pavullo) e Bruzzi Giacomo (SC Sassuolo).

Under 14 Femminile: vincitrice Bruni Lotti Beatrice (Tennis Modena), finalista Bandini Allegra (TC Parma), semifinaliste Reggianini Demi (SC Sassuolo) e Caretti Alexandra (CT Reggio).

Under 16 Maschile: vincitore Chiletti Gabriele (SC Sassuolo), finalista Candrini Gibertini Ludovico (Club La Meridiana), semifinalisti Bellomi Edoardo (SC Parma) e Spadoni Leone (CT Zavaglia RA).

Under 16 Femminile: vincitrice Mazzoleni Gaia (La Fenice BS), finalista Schueuer Elena (Tennis Modena), semifinaliste Zuliani Matilde (Can.Mincio MN) e Nicolini Alice (SC Sassuolo).