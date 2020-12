Un’idea portata per la prima volta in zona nella vicina Maranello a fine Ottobre dal consigliere Davide Nostrini del gruppo Italia del Futuro. Un’idea trasversale senza tratti politici che molti comuni italiani di centrodestra e centrosinistra hanno proposto.

Una proposta che aiuta a fare rete tra i cittadini più benestanti e quelli più in difficoltà con l’aiuto delle associazioni locali, aiutando anche i commercianti locali. Non si tratta di uno stanziamento in bilancio per il potenziamento di progetti sociali esistenti che l’amministrazione ritiene di voler proporre, ma un’idea molto precisa da costruire che ad oggi non c’è. Riteniamo che la proposta fatta dai gruppi di opposizione di Sassuolo sia assolutamente ricevibile.

Ribadiamo il concetto che non esiste colore politico nei momenti di difficoltà, superando ogni altro dissidio, così come si è visto a Maranello, dove alcuni gruppi di minoranza hanno teso la mano alla proposta. Altri comuni stanno infatti pensando di inserire la proposta nei prossimi consigli, afferma il Presidente Davide Nostrini. Il gruppo Italia del Futuro Sassuolo chiede alla maggioranza di ripensare alla proposta e di fare un passo in avanti. I membri del nostro gruppo sassolese sono molti attivi nell’area sociale e dei giovani dalle associazioni alle scuole, conclude Nostrini e credo che questo Odg possa valorizzare il tessuto della comunità locale.

Il gruppo Italia del Futuro Sassuolo