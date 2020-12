Stamattina il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha visitato alcune scuole della città per il tradizionale scambio di auguri natalizi e per il nuovo anno. Accompagnato dall’assessora all’Educazione Raffaella Curioni si è recato alla scuola dell’infanzia statale Pascoli di viale Isonzo, presso l’Istituto comprensivo Manzoni, poi ha visitato i Musei Civici che, nell’ambito del progetto “Scuola Diffusa”, ospitano alcune classi della scuola primaria Zibordi, dell’Istituto comprensivo Da Vinci e dell’Istituto comprensivo Manzoni. Successivamente ha raggiunto i Chiostri di San Pietro dove ha sede temporanea la scuola secondaria Leonardo Da Vinci; infine, ha fatto un giro delle classi presso l’Istituto comprensivo da Vinci in via Monte San Michele.

Sindaco e assessore si sono intrattenuti brevemente e con i dovuti presidi di sicurezza, oltre che con bambini e allievi, anche con il personale scolastico, insegnanti, educatori, pedagogisti, atelieristi, augurando a tutti un sereno Natale e ringraziando ognuno di loro per l’enorme impegno dimostrato in un momento così complesso per la scuola e la comunità reggiana, e per il Paese intero. Nonostante la pandemia in corso, e pur con difficoltà, la scuola reggiana ha continuato a realizzare i propri programmi educativi grazie alla collaborazione di tutti, a partire dagli stessi bambini e dalle loro famiglie.

Nel porgere gli auguri per un buon proseguimento dell’anno scolastico e auspicando un 2021 meno difficile, il sindaco ha confermato l’impegno centrale del Comune di Reggio sui temi della scuola e l’attenzione per tutte le strutture di ogni ordine e grado che si occupano dell’educazione e della crescita dei bambini e dei ragazzi.