Lunedì prossimo, 21 Dicembre, la viabilità in via Galvani, nel tratto fra le vie Giovanni XXIII e De Sanctis, subirà temporanee modifiche per consentire un intervento di potatura alberi: in particolare, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sarà istituto il divieto di transito (eccetto residenti e mezzi autorizzati), e sarà vietata la sosta (con rimozione) davanti al numero civico 7, dove opererà il mezzo della ditta incaricata, con la soppressione di sei stalli destinati alla sosta libera.



