I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un 46enne marocchino, senza fissa dimora, per incendio. E’ successo questa notte, ore 04:45 circa, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola è stato informato di un incendio ai danni della sala d’attesa della Stazione Ferroviaria. Le indagini svolte dai militari per risalire ai responsabili dell’accaduto hanno portato all’individuazione del 46enne marocchino, malvivente, socialmente pericoloso che era stato già denunciato mercoledì pomeriggio per una rapina impropria all’Ipercoop del Centro Commerciale “Leonardo”. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo, senza fissa dimora, avrebbe incendiato una coperta per scaldarsi, non riuscendo a controllare le fiamme che hanno annerito una parete della sala d’attesa e danneggiato una porta di servizio.



